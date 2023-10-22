ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Grad Kutina
Дома
Дома в Grad Kutina, Хорватия
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
68 м²
Илица, куратор Трехкомнатный пентхаус 68 м2 НКП в доме 2021 года постройки. Квартира состо…
€260,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с Spalni
Загреб, Хорватия
5
2
265 м²
Максимир, Горни Буковац Привлекательный двухквартирный дом в недостроенном состоянии - обще…
€550,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с Spalni, под аренду
Klis, Хорватия
4
2
315 м²
Клис, отдельно стоящая вилла общей площадью 315м2 с ухоженным садом и открытым бассейном на …
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
€474,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Vela Luka, Хорватия
7
2
3
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
€779,281
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Postira, Хорватия
5
3
150 м²
Постира, остров Брач, каменный дом 150 м2, на трех этажах, в центре города. На первом этаже …
€500,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Maslinica, Хорватия
4
174 м²
1/3
Шолта, красивая квартира с видом в Маслинице. Они состоят из 3 отдельных квартир, расположен…
€396,763
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Gabonjin, Хорватия
3
2
154 м²
ISLAND OF KRK, NJIVICE - Apartment with swimming pool For sale is a floor of a house with …
€557,947
Рекомендовать
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
5
367 м²
3
I23894 Zvečajska
€500,001
Рекомендовать
Дом 4 спальни
мужска 12, Хорватия
4
243 м²
3
Подстрана, Строящаяся двухквартирная роскошная вилла с видом на море. Общая жилая площадь 24…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
3
1
65 м²
3/3
Квартира 3 спальни, 65м2, Šubićevac, Šibenik Квартира состоит из двух спален, гостиной, ванн…
€178,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Пореч, Хорватия
4
4
305 м²
ISTRIA, POREČ - Contemporary villa with top quality equipment Poreč is a city located in t…
€1,18 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Grad Kutina, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL