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Квартиры в Grad Kraljevica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 1 ванная с Ownership document в Кралевица, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Кралевица, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Квартира с видом на море, Кралевица В тихой части города Кралевица есть квартира общей площа…
€93,000

Параметры недвижимости в Grad Kraljevica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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