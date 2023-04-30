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Дома с видом на море в Grad Korcula, Хорватия

Корчула
22
11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Дом 6 спален в Корчула, Хорватия
Дом 6 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается дом с прекрасным видом на море. Он расположен в отличном месте на острове Корчула,…
Вилла 5 спален в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Дом 31 комната в Корчула, Хорватия
Дом 31 комната
Корчула, Хорватия
31 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
Вилла 4 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
Дом 4 спальни в Корчула, Хорватия
Дом 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается прекрасный дом, расположенный в тихом месте на южной стороне острова Корчула, всег…
Дом 7 спален в Корчула, Хорватия
Дом 7 спален
Корчула, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается гостевой дом, расположеннный в первой линии от моря, в защищенной бухте на северно…
Вилла 9 спален в Корчула, Хорватия
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
Вилла 3 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
Дом 10 спален в Корчула, Хорватия
Дом 10 спален
Корчула, Хорватия
20 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Интересный объект для продажи с фантастическим видом на море, расположенный в привлекательно…
Дом в cara, Хорватия
Дом
cara, Хорватия
200 м²
€ 199,000
Дом на ремонт с панорамным видом, Корчула, Завалатика Дом расположен на участке 430 м2 и име…

Параметры недвижимости в Grad Korcula, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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