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Купить дом в Grad Komiza, Хорватия

Комижа
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2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Комижа, Хорватия
Дом 5 комнат
Комижа, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 175 м²
€ 380,000
Вис, Комижа, отдельно стоящий отремонтированный каменный дом 175 м2 Дом находится в старом …
Дом 10 комнатв Комижа, Хорватия
Дом 10 комнат
Комижа, Хорватия
10 Количество комнат 950 м²
Цена по запросу
Вис, Комижа В красивой бухте на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 55 000 м2 наход…

Параметры недвижимости в Grad Komiza, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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