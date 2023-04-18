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Купить недвижимость в Grad Komiza, Хорватия

Комижа
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 155,000
Остров Вис, двухкомнатная квартира в строящемся здании, 57 м2. В центре Комижа, на острове В…
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 140,000
I25079 Kustošijanska
Квартира 1 ваннаяв Комижа, Хорватия
Квартира 1 ванная
Комижа, Хорватия
1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 3
€ 106,000
I25078 Fraterščica
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 284,652
Вис, Комижа, продажа элитных квартир в новостройке в центре Комижи. Современное здание-вилл…
Дом 5 комнатв Комижа, Хорватия
Дом 5 комнат
Комижа, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 175 м²
€ 380,000
Вис, Комижа, отдельно стоящий отремонтированный каменный дом 175 м2 Дом находится в старом …
Дом 10 комнатв Комижа, Хорватия
Дом 10 комнат
Комижа, Хорватия
10 Количество комнат 950 м²
Цена по запросу
Вис, Комижа В красивой бухте на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 55 000 м2 наход…

Параметры недвижимости в Grad Komiza, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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