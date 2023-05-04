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Дома в Grad Knin, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Книн, Хорватия
Дом 3 комнаты
Книн, Хорватия
3 Количество комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 156,000
Дом Книн, 200 м2 Отдельный семейный дом в Книне, жилая площадь 200м2 на участке 390м2, состо…

Параметры недвижимости в Grad Knin, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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