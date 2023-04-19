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Купить дом в Grad Kastav, Хорватия

Кастав
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1 объект найдено
Дом 6 комнатв Jurdani, Хорватия
Дом 6 комнат
Jurdani, Хорватия
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 100,000
Коренный каменный дом с таверной на участке 2070 м2, Матуджи Более чем 100-летний каменный д…

Параметры недвижимости в Grad Kastav, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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