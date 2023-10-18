ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Grad Kastav
Квартиры
Квартиры в Grad Kastav, Хорватия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Bilice, Хорватия
4
1
108 м²
2
Живописный дом недалеко от Скрадина, 59 м2 Продается живописный дом, расположенный в тихой и…
€129,775
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Фажана, Хорватия
2
173 м²
Продаем красивый современный двухуровневый дом в тихом месте Штиняна, всего в 1 км от моря. …
€496,154
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
1
75 м²
7/10
I26531 Ivanićgradska ulica
€189,095
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
2
1
53 м²
2
I24972 Донье Прекрьежье
€194,662
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Загреб, Хорватия
4
600 м²
3
Маркушевец, красивая недавно построенная (2009 г.) семейная вилла площадью 600 м2, расположе…
€1,99 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Загреб, Хорватия
2
96 м²
1/1
Врбани, меблированная, просторная и светлая трехкомнатная квартира общей площадью 101,33 м2 …
€403,685
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
3
1
163 м²
3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€360,492
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Splitska, Хорватия
4
399 м²
3
Брач, элегантная вилла, расположенная в небольшой романтической рыбацкой деревне на северной…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Dobropoljana, Хорватия
2
1
60 м²
2/2
Двухкомнатная квартира с террасой, 60 м2, недалеко от моря, Доброполяна, остров Пашман В сев…
€164,214
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
2
2
60 м²
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
€1,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Корчула, Хорватия
5
2
3
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
€2,01 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Zaton, Хорватия
3
3
185 м²
1
ZADAR, ZATON - Luxury stone villa with swimming pool Beautiful stone villa with swimming p…
€609,634
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Grad Kastav, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL