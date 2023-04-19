Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Карловацкая жупания
  4. Grad Karlovac
  5. Дома

Купить дом в Grad Karlovac, Хорватия

Карловац
1
1 объект найдено
Дом 9 комнатв Карловац, Хорватия
Дом 9 комнат
Карловац, Хорватия
9 Количество комнат 1 ванных комнат 417 м² Количество этажей 3
€ 190,001
I24839 Драшковичева

Параметры недвижимости в Grad Karlovac, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти