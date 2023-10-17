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Дома в Ястребарско, Хорватия

8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Ястребарско, Хорватия
Дом 3 спальни
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Ястребарско, Плешивица, роскошный коттедж НКП 248,42 м2 с двором 831 м2 и виноградником 2929…
€680,000
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Ястребарско, Хорватия
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
I25366 Станково
€234,999
Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с Adapted for people with disabilities в Ястребарско, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с Ownership document, с Adapted for people with disabilities
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 133 м²
I25169 Йосипа Торбара
€150,000
Дом 6 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 6 комнат
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Окрестности Самобора - деревенский деревянный дом Теплый, деревянный семейный дом общей пол…
€825,000
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с чердаком в Ястребарско, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с чердаком
Ястребарско, Хорватия
Площадь 37 м²
I23928 Горня Река
€30,000
Дом 4 комнаты в Ястребарско, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
св. Яна - оазис спокойствия недалеко от Загреба Хороший отдельный семейный дом площадью 203…
€265,000
Дом 8 комнат в Ястребарско, Хорватия
Дом 8 комнат
Ястребарско, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Ястребарско   Четырехэтажное здание в центре Ястребарско размером 12,90 м х 16 м, построен…
€520,000
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Ястребарско, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Ястребарско, Хорватия
Площадь 1 100 м²
I20659 Bana Jelačića
€1,50 млн
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