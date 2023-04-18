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Купить дом в Иванич-Град, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 11 комнатв Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
€ 389,000
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
Дом 4 комнатыв Иванич-Град, Хорватия
Дом 4 комнаты
Иванич-Град, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 239,000
I24463 Улица Краля Петра Крешимира IV
Дом 3 комнатыв Иванич-Град, Хорватия
Дом 3 комнаты
Иванич-Град, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 110,000
ПРОДАЕТСЯ, ДОМ, IVANIĆ GRAD, GRABERJE, дом 76,76 м2 на первом этаже для продажи на тихой ули…
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