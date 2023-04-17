Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Hvar
  5. Виллы

Купить вилла с видом на море в Grad Hvar, Хорватия

Хвар
2
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…

Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти