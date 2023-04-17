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Купить вилла в Grad Hvar, Хорватия

Хвар
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,100,000
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
Вилла 4 спальнив Zarace, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zarace, Хорватия
1 ванных комнат 105 м²
€ 1,500,000
Расположение: остров Хвар Центр города: 7 км Построен: 2009 Ресторан: 200м Внутр…
Вилла 5 спаленв Zarace, Хорватия
Вилла 5 спален
Zarace, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,800,000
Расположение: остров Хвар. Пляж: 700м Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 8542м2 …

Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

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с видом на море
с бассейном
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