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Купить дом с видом на горы в Grad Hvar, Хорватия

Хвар
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1 объект найдено
Дом 9 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …

Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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