Купить дом в Grad Hvar, Хорватия

Дом 9 комнат Хвар, Хорватия 9 Количество комнат 9 ванных комнат 500 м²

€ 1,590,000

Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…