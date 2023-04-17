Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Grad Hvar
  5. Квартиры

Купить квартиру в Grad Hvar, Хорватия

Хвар
1
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…

Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти