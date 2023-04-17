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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Grad Hvar
Купить недвижимость в Grad Hvar, Хорватия
Хвар
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9 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Дом 7 спален
Хвар, Хорватия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 350 м2, расположенная на южной стороне острова Хвар, в …
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,100,000
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
Дом 16 комнат
Хвар, Хорватия
16 Количество комнат
Количество этажей 5
€ 2,000,000
Продается прекрасный новый гостевой дом, расположенный на южной стороне острова Хвар, всего …
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
Вилла 4 спальни
Zarace, Хорватия
1 ванных комнат
105 м²
€ 1,500,000
Расположение: остров Хвар Центр города: 7 км Построен: 2009 Ресторан: 200м Внутр…
Вилла 5 спален
Zarace, Хорватия
5 ванных комнат
350 м²
€ 1,800,000
Расположение: остров Хвар. Пляж: 700м Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 8542м2 …
Дом 9 комнат
Хвар, Хорватия
9 Количество комнат
9 ванных комнат
500 м²
€ 1,590,000
Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…
Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
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недорогая
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