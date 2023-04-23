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Дома в Госпич, Хорватия

Госпич
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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Госпич, Хорватия
Дом 6 комнат
Госпич, Хорватия
6 Количество комнат 308 м² Количество этажей 2
€ 360,000
В непосредственной близости от центра Госпича находится здание с рестораном на первом этаже …

Параметры недвижимости в Госпич, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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