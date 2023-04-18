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Купить недвижимость в Grad Dugo Selo, Хорватия

Дуго-Село
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2 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 78,000
Дуго Село, улица Йосипа Предавац Частный дом площадью 70 м2, 1956 года постройки, на участк…
Дом 2 комнатыв Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 250,000
I19822 Йосипа Зорича

Параметры недвижимости в Grad Dugo Selo, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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