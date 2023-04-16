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Купить недвижимость с видом на море в Grad Dubrovnik, Хорватия

Дубровник
22
1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…

Параметры недвижимости в Grad Dubrovnik, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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