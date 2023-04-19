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Купить недвижимость в Grad Drnis, Хорватия

Дрниш
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1 объект найдено
Дом 6 комнатв Дрниш, Хорватия
Дом 6 комнат
Дрниш, Хорватия
6 Количество комнат 252 м²
Цена по запросу
Дрниш - центральное, жилое и бизнес-здание на 3 этажа с площадью 98м2, всего 252м2 полезной …

Параметры недвижимости в Grad Drnis, Хорватия

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