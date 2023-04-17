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Купить вилла в Grad Crikvenica, Хорватия

Цриквеница
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Цриквеница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Цриквеница, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 730,000
Каменная вилла расположена в регионе Цриквеница. Несколько местных пляжей: 2 км. Спальни: 4 …

Параметры недвижимости в Grad Crikvenica, Хорватия

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