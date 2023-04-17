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Купить квартиру в Grad Crikvenica, Хорватия

Цриквеница
8
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 755,700
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 2 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 390,840
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 2 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 2
€ 407,520
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 123 м² 2/2 Этаж
€ 712,240
New construction in Dramalj (Kačjak), 2nd row to the sea, penthouse The Kačjak project is lo…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 123 м² 1/2 Этаж
€ 687,680
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса Проект Kačjak расп…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 701,406
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса и сад Проект Kačja…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 136 м² Количество этажей 2
€ 736,614
New construction in Dramalj (Kačjak), 1st row to the sea, large terrace and garden The Kačja…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 793,485
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …

Параметры недвижимости в Grad Crikvenica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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