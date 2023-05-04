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Жильё в Бузет, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Бузет, Хорватия
Вилла 4 спальни
Бузет, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€ 1,250,000

Параметры недвижимости в Бузет, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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