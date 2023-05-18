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Жильё с бассейном в Grad Buje, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Буе, Хорватия
Вилла 4 спальни
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 820,000
The fertile area of ​​Buje is a slightly hilly region favored by the Mediterranean climate. …

Параметры недвижимости в Grad Buje, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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