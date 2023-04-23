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Жильё с видом на море в Grad Buje, Хорватия

Буе
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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Momjan, Хорватия
Дом 4 спальни
Momjan, Хорватия
4 ванных комнат 204 м²
€ 210,000
Продается красивый каменный дом с землей недалеко от Момжана в красивом тихом месте с видом …

Параметры недвижимости в Grad Buje, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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