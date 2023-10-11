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Дома с видом на море в Биоград-на-Мору, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 ванных с видом на море, с парковка в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 4 ванных с видом на море, с парковка
Биоград-на-Мору, Хорватия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
ZADAR, SURROUNDINGS - apartment villa with sea view In the vicinity of Zadar, at a distanc…
€1,30 млн
Realting.com
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