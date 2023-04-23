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Дома в Биоград-на-Мору, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 5 комнат
Биоград-на-Мору, Хорватия
5 Количество комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 470,000
В центре Биограда находится жилой дом с 3 квартирами с одной спальней, 2 квартирами-студио и…
Дом 6 комнат в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 6 комнат
Биоград-на-Мору, Хорватия
6 Количество комнат 160 м²
€ 530,000
Дом с большим двором в зелени, 160 м2, Биоград на Мору Дом расположен на участке 455 м2 и за…
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