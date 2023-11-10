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Квартиры в Биоград-на-Мору, Хорватия

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 спальни
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 1
S3 Квартира на первом этаже состоит из прихожей, двух просторных спален, ванной комнаты, гос…
€350,000
Квартира 2 спальни в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 спальни
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
S2 Квартира на первом этаже состоит из прихожей, двух просторных спален, ванной комнаты, гос…
€360,000
Квартира 3 спальни в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 спальни
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 175 м²
Св. Филип и Яков, современный жилой дом с четырьмя жилыми единицами недалеко от моря. S1 Ква…
€580,000
Квартира 3 спальни в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 спальни
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Этаж 2
Св. Филип и Яков, современный жилой дом с четырьмя жилыми единицами недалеко от моря. S4 Ква…
€750,000
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новостройка, двухкомнатная квартира с садом 81,51 м2, Biograd na Moru, Задар Двухкомнатная к…
€199,000
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Новостройка, двухкомнатная квартира 76,94 м2, Биоград на Мору, Задар На втором этаже недавно…
€199,000
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