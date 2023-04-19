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Купить недвижимость в Grad Benkovac, Хорватия

Benkovac
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Benkovac, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Benkovac, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 75,000
Benkovac, center For sale is a 4 bedroom apartment of 135m2 with office space of 8m2 on the…

Параметры недвижимости в Grad Benkovac, Хорватия

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с бассейном
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