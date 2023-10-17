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Дома в Grad Bakar, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Бакар, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Бакар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Роскошное новое здание в Костре Во все более популярном прибрежном городе Кострени есть учас…
€930,000
Дом 8 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Бакар, Хорватия
Дом 8 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Бакар, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Роскошное новое здание в Костре Во все более популярном прибрежном городе Кострени есть учас…
€1,86 млн

Параметры недвижимости в Grad Bakar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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