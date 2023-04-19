Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Приморско-Горанская жупания
  4. Grad Bakar

Купить недвижимость в Grad Bakar, Хорватия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 259,644
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 78,68 м2 на 2 этаж…
Дом 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 195 м²
€ 250,001
I20745 Beđićev odvojak
Дом 10 комнатв Макарска, Хорватия
Дом 10 комнат
Макарска, Хорватия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 449 м²
Цена по запросу
Макарска, Продается многоквартирный дом, второй ряд от моря (50 метров) с 10 квартирами.Дом …
Дом 4 комнатыв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 комнаты
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 159 м²
€ 280,000
Брач, Повля особняк ок. 93 м2 на двух этажах на участке 446 м2. В дополнение к основному до…
Дом 3 комнатыв Стон, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стон, Хорватия
3 Количество комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 594,375
Привлекательное отремонтированное здание бизнес-туризма, центр Стона Местный таунхаус распол…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 280,000
Сплит, Сучидар, трехкомнатная квартира 67,21 м2 с лоджией и балконом, ориентированная с вост…
Квартира 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 3 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 116 м²
€ 810,000
Расположение: Старый город Дубровника, часть здания дворца ( Обычный епископ ) очень уникаль…
Вилла 4 комнатыв Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м²
€ 1,230,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 208 м2 (общая площадь 532 м2) на первом э…
Квартира 1 ваннаяв Плитвицкие озера, Хорватия
Квартира 1 ванная
Плитвицкие озера, Хорватия
1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 100,001
I24933 Плитвичка Езера
Дом 9 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Загреб, Хорватия
9 Количество комнат 432 м²
€ 630,000
I21128 Pantovčak
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 4/7 Этаж
€ 279,000
SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Selska cesta, 3-bedroom, in a newly built building, 64m2,…
Дом 8 спаленв Borak, Хорватия
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 4
€ 605,423
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …

Параметры недвижимости в Grad Bakar, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти