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Купить недвижимость в Госпич, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Госпич, Хорватия
Дом 6 комнат
Госпич, Хорватия
6 Количество комнат 308 м² Количество этажей 2
€ 360,000
В непосредственной близости от центра Госпича находится здание с рестораном на первом этаже …
Realting.com
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