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Купить дуплекс с бассейном в Хорватии

Город Умаг
4
Умаг
4
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4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 233,803
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 232,037
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 73 м²
€ 216,192
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 71 м²
€ 210,508
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…

Параметры недвижимости в Хорватии

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