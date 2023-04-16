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Купить вилла с видом на горы в Дубровник, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
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