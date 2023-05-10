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Виллы с видом на море в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Dubrovnik
15
Grad Korcula
10
Дубровник
10
Корчула
10
Opcina Orebic
4
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13 объектов найдено
Вилла 7 спален в Trsteno, Хорватия
Вилла 7 спален
Trsteno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
€ 7,000,000
Вилла 4 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Вилла 4 спальни в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Вилла 4 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 1,280,000
Вилла 5 спален в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла 6 спален в Drace, Хорватия
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Вилла 9 спален в Корчула, Хорватия
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Вилла 9 спален в Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
€ 2,780,000
Вилла 4 спальни в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,350,000

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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