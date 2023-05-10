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  3. Дубровницко-Неретванская жупания

Жильё с видом на море в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Korcula
32
Grad Dubrovnik
28
Корчула
24
Дубровник
20
Opcina Orebic
16
Opcina Vela Luka
10
Opcina Blato
7
Opcina Slivno
7
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28 объектов найдено
Вилла 7 спален в Trsteno, Хорватия
Вилла 7 спален
Trsteno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
€ 7,000,000
Вилла 4 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Квартира 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 615,000
Вилла 4 спальни в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Вилла 4 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 1,280,000
Дом 6 спален в Корчула, Хорватия
Дом 6 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 800,000
Дом 5 спален в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 490,000
Вилла 5 спален в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 500,000
Дом 10 спален в Orebic, Хорватия
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
€ 1,950,000
Дом 4 спальни в Orebic, Хорватия
Дом 4 спальни
Orebic, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Дом 31 комната в Корчула, Хорватия
Дом 31 комната
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 3
€ 2,150,000
Дом 10 спален в Orebic, Хорватия
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 6
€ 1,990,000
Вилла 6 спален в Drace, Хорватия
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Дом 4 спальни в Корчула, Хорватия
Дом 4 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Дом 5 спален в Vela Luka, Хорватия
Дом 5 спален
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Дом 7 спален в Корчула, Хорватия
Дом 7 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Вилла 9 спален в Корчула, Хорватия
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни в Корчула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Дом 5 спален в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Вилла 9 спален в Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
€ 2,780,000
Вилла 4 спальни в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Дом 10 спален в Корчула, Хорватия
Дом 10 спален
Корчула, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Дом 7 спален в Opcina Smokvica, Хорватия
Дом 7 спален
Opcina Smokvica, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Дом в cara, Хорватия
Дом
cara, Хорватия
Площадь 200 м²
€ 199,000
Дом 3 комнаты в Potirna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Potirna, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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