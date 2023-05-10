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Жильё с видом на горы в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Korcula
32
Grad Dubrovnik
28
Корчула
24
Дубровник
20
Opcina Orebic
16
Opcina Vela Luka
10
Opcina Blato
7
Opcina Slivno
7
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Вилла 7 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,350,000

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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