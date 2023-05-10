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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Дома
Дома с видом на море в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Grad Korcula
30
Корчула
22
Grad Dubrovnik
20
Opcina Orebic
14
Дубровник
14
Opcina Vela Luka
9
Opcina Blato
7
Opcina Slivno
5
Opcina Smokvica
4
Opcina Ston
3
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27 объектов найдено
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Вилла 7 спален
Trsteno, Хорватия
10
10
4
€ 7,000,000
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8
4
4
€ 1,150,000
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
6
6
3
€ 3,800,000
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7
2
2
€ 1,280,000
Дом 6 спален
Корчула, Хорватия
8
5
2
€ 800,000
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
7
3
3
€ 490,000
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8
3
3
€ 500,000
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15
4
4
€ 1,950,000
Дом 4 спальни
Orebic, Хорватия
5
4
2
€ 1,400,000
Дом 31 комната
Корчула, Хорватия
31
3
€ 2,150,000
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15
10
6
€ 1,990,000
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
7
6
3
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6
5
3
€ 1,600,000
Дом 4 спальни
Корчула, Хорватия
6
3
3
€ 1,600,000
Дом 5 спален
Vela Luka, Хорватия
9
4
3
Цена по запросу
Дом 7 спален
Корчула, Хорватия
10
4
3
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5
4
3
€ 1,550,000
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
13
5
3
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
5
2
3
€ 2,000,000
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
6
5
3
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7
4
2
€ 2,200,000
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
14
9
3
€ 2,780,000
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7
4
3
€ 1,350,000
Дом 10 спален
Корчула, Хорватия
20
8
3
€ 1,200,000
Дом 7 спален
Opcina Smokvica, Хорватия
11
6
2
€ 1,200,000
Дом
cara, Хорватия
200 м²
€ 199,000
Дом 3 комнаты
Potirna, Хорватия
3
120 м²
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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