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Квартиры с видом на море в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Dubrovnik
8
Дубровник
6
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 615,000

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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