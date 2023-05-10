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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Квартиры
Квартиры в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Grad Dubrovnik
8
Дубровник
6
Квартира
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17 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Lumbarda, Хорватия
4
182 м²
2/2
€ 630,000
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5
3
178 м²
€ 830,000
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4
3
3
€ 615,000
Квартира 3 комнаты
Duboka, Хорватия
3
87 м²
2/2
€ 239,000
Квартира 2 комнаты
Корчула, Хорватия
2
50 м²
2/2
€ 96,000
Квартира 4 комнаты
Duba, Хорватия
4
1
100 м²
3/3
€ 278,992
Квартира 4 комнаты
Корчула, Хорватия
4
90 м²
1/2
€ 153,000
Квартира 3 комнаты
Slano, Хорватия
3
73 м²
€ 380,000
Квартира 4 комнаты
Дубровник, Хорватия
4
101 м²
3/3
€ 878,824
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
3
1
70 м²
2/3
€ 592,400
Квартира 4 комнаты
Orebic, Хорватия
4
78 м²
4
€ 185,000
Квартира 4 комнаты
Loviste, Хорватия
4
76 м²
3
€ 180,000
Квартира 3 спальни
Дубровник, Хорватия
3
3
116 м²
€ 810,000
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2
2
128 м²
€ 900,000
Квартира 2 спальни
Mokosica, Хорватия
2
2
110 м²
€ 625,000
Квартира 1 комната
Дубровник, Хорватия
1
1
70 м²
€ 350,000
Квартира 3 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
3
80 м²
8
€ 190,000
Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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