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Квартиры в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Dubrovnik
8
Дубровник
6
Квартира В архив
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17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Lumbarda, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Lumbarda, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
€ 630,000
Квартира 5 комнат в Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
€ 830,000
Квартира 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 615,000
Квартира 3 комнаты в Duboka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Duboka, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
€ 239,000
Квартира 2 комнаты в Корчула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Корчула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
€ 96,000
Квартира 4 комнаты в Duba, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Duba, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
€ 278,992
Квартира 4 комнаты в Корчула, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Корчула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
€ 153,000
Квартира 3 комнаты в Slano, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Slano, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 73 м²
€ 380,000
Квартира 4 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Дубровник, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 3/3
€ 878,824
Квартира 3 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
€ 592,400
Квартира 4 комнаты в Orebic, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Orebic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
€ 185,000
Квартира 4 комнаты в Loviste, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Loviste, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Этаж 3
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Дубровник, Хорватия
Квартира 3 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
€ 810,000
Квартира 2 спальни в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€ 900,000
Квартира 2 спальни в Mokosica, Хорватия
Квартира 2 спальни
Mokosica, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 625,000
Квартира 1 комната в Дубровник, Хорватия
Квартира 1 комната
Дубровник, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 350,000
Квартира 3 комнаты в Nova Mokosica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 8
€ 190,000

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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