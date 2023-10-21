ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Дрниш
Виллы
Виллы в Дрниш, Хорватия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Desno Sredicko, Хорватия
4
225 м²
1
Дом 225 м2, Ласиня, Карловацкий повят В Десно-Средичко, который принадлежит муниципалитету Л…
€115,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
3
2
115 м²
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
€230,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
5
4
255 м²
3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,51 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
2
1
34 м²
1/3
I26136 Резниковский гай
€97,413
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бале, Хорватия
3
3
180 м²
The municipality of Bale located near Rovinj, Vodnjan, Kanfanar and Svetvincenat is a preser…
€1,09 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Солин, Хорватия
3
1
128 м²
Kaštel Sućurac, квартира на втором этаже, общая площадь сети 128 м2. Продается квартира в до…
€230,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
4
1
330 м²
1
I26031 Горни Микуличи
€650,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
9
5
2
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
€1,41 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3
1
85 м²
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира 72,20 м2, общей площадью 85…
€272,512
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Savudrija, Хорватия
3
263 м²
WEST ISTRIA – Seaview luxury villa 3 bdr near beach for sale Top resort in Istria opening 20…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
3
1
72 м²
www.biliskov.com ID: 13575 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 71,78м2 на перво…
€275,000
Рекомендовать
Дом 15 комнат
Трогир, Хорватия
15
8
532 м²
1-Й РЯД ОТ МОРЯ, отдельно стоящий многоквартирный дом ок. 532 м2 на 4 этажах на участке 1350…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL