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Жильё в Делнице, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 ванных с мебелью, с парковка в Делнице, Хорватия
Дом 3 ванных с мебелью, с парковка
Делнице, Хорватия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
GORSKI KOTAR - Beautiful mountain house for sale Gorski kotar is an integral part of the P…
€550,000
Realting.com
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