Купить недвижимость с видом на море в Цриквеница, Хорватия

Дом 3 комнаты Kastel Novi, Хорватия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²

€ 600,000

Каштела, Каштель-Нови, Первый ряд от моря Парный дом ок. 150 м2 на двух этажах. На первом …