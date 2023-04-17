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Купить дом в Цриквеница, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 6 комнатв Selce, Хорватия
Дом 6 комнат
Selce, Хорватия
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 415,000
Дом 200 м2 с 3 квартирами, туристический потенциал, Selce Дом с полезной площадью около 200 …
Дом 4 комнатыв Цриквеница, Хорватия
Дом 4 комнаты
Цриквеница, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 190,000
Дом в Цриквенице, 140 м2 с задним двором Таунхаус расположен в Цриквенице, расположен почти…
Дом 6 комнатв Selce, Хорватия
Дом 6 комнат
Selce, Хорватия
6 Количество комнат 555 м² Количество этажей 2
€ 1,230,000
Эксклюзивная вилла на ландшафтной территории с панорамным видом, Цриквеница Эта замечательна…
Вилла 4 спальнив Цриквеница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Цриквеница, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 730,000
Каменная вилла расположена в регионе Цриквеница. Несколько местных пляжей: 2 км. Спальни: 4 …
Дом 12 комнатв Selce, Хорватия
Дом 12 комнат
Selce, Хорватия
12 Количество комнат 10 ванных комнат 595 м²
Цена по запросу
Цриквеница, Сельце Частный дом с проектом реконструкции в здание 595 м2. На участке 719 м2…
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