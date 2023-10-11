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Жильё с видом на море в Црес, Хорватия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Црес, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF CRES, GRABAR luxury apartment apartment in new building We sell two apartments i…
€380,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Црес, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
CRES ISLAND, CRES CITY - exceptional two-story apartment in a new building, 4 bedrooms + liv…
€550,000
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Црес, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF CRES, TOWN OF CRES - Unique villa with swimming pool We are selling this beautif…
€2,50 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море в Црес, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
ISLAND OF CRES TOWN OF CRES, 3 bedroom apartment first row to the sea. In our offer we sel…
€300,000
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