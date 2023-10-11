Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Црес
  5. Дома

Дома с видом на море в Црес, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Црес, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Црес, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF CRES, TOWN OF CRES - Unique villa with swimming pool We are selling this beautif…
€2,50 млн
Realting.com
Перейти