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Купить коттедж с бассейном в Хорватии

Opcina Kanfanar
3
Grad Porec
2
Пореч
2
Ровинь
2
Ровинь
2
община Медулин
2
община Лижньян
1
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
2 ванных комнат 225 м²
€ 520,000
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…

Параметры недвижимости в Хорватии

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