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Купить коттедж с видом на море в Хорватии

Opcina Kanfanar
3
Grad Porec
2
Пореч
2
Ровинь
2
Ровинь
2
община Медулин
2
община Лижньян
1
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Канфанар, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Канфанар, Хорватия
3 ванных комнат
€ 297,500
KANFANAR Два каменных дома с бассейном в двойной упаковке - 2 раза по 297 500 евро каждый …
Коттедж 6 спаленв Канфанар, Хорватия
Коттедж 6 спален
Канфанар, Хорватия
5 ванных комнат
€ 595,000
KANFANAR Два каменных дома с бассейном в двойной упаковке 4-звездочная категория в аренду IS…

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