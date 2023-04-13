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Купить коттедж с видом на горы в Хорватии

Opcina Kanfanar
3
Grad Porec
2
Пореч
2
Ровинь
2
Ровинь
2
община Медулин
2
община Лижньян
1
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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 299,000
тюк Каменный дом с 107м2 недавно отремонтированный ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Другой сове…
Коттедж 1 спальняв Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
1 ванных комнат 1 000 м²
€ 355,000
KANFANAR Красивый каменный дом с 80м2 и большим садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Немного з…
Коттедж 2 спальнив Prodol, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Prodol, Хорватия
3 ванных комнат
€ 490,000
FILIPANA Дом с бассейном и фитнес-залом Истрия - Хорватия   Абсолютно классный сад,…
Коттедж 5 спаленв Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 675,000
Пула - МЕДУЛИН Полностью отремонтированный ( Лето 2022 ) Дом отдыха в Медулине в районе Бан…

Параметры недвижимости в Хорватии

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